Вертолет Ка-32 появится у Московского авиационного центра в 2019 году

"Существует плановая выработка ресурса, подходят сроки окончания их полезного использования. Правительство Москвы приняло решение взять новый вертолет Ка-32, он должен появиться в четвертом квартале 2019 года. Благодаря тому, что нас финансирует московское правительство, у нас все самое лучшее. Для каждого типа задач существует свой вертолет, и для тушения (пожаров) лучше, чем Ка-32, никто не придумал — компактный, пять тонн поднимает, прицельно сбрасывает, оборудуется любым навесным оборудованием", — сказал РИА Новости Святенко.

По его словам, на сегодняшний день в парке Московского авиацентра есть десять высокофункциональных современных вертолетов — пять санитарных ВК117С-2, три пожарных Ка-32A, один супертяжелый вертолет Ми-26 и один Bell 429. Также в распоряжении МАЦ есть автоколонна из 50 различных машин.