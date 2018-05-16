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Огонь едва не стер с лица земли зауральский поселок
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Огонь едва не стер с лица земли зауральский поселок 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Лесной пожар в Кетовском районе Зауралья чуть не перебросился на жилые дома поселка Зеленого. Накануне в 17:22 в ГУ МЧС России по Курганской области поступило тревожное сообщение. Из-за смены направления и усиления скорости ветра до 15 м/с огонь в лесном массиве начал распространяться в сторону населенного пункта.
К месту пожара незамедлительно были направлены огнеборцы и сотрудники лесничества. К ликвидации возгорания также подключились волонтеры из числа местных жителей.
Только через четыре часа — в 21:40 — огонь был локализован, для полной ликвидации понадобилось еще два часа.
«Благодаря оперативному реагированию, четкой и слаженной работе пожарно-спасательных подразделений, постов муниципальной пожарной охраны, представителей лесничеств, волонтеров огненный фронт был остановлен в 1 километре от населенного пункта», — рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
На тушении пожара работали 100 человек и 33 единицы техники.
Все 72 дома, расположенные в поселке Зеленом, были успешно защищены от огня.
Отметим, что лесные пожары сейчас полыхают по всей России. К примеру, в соседней Челябинской области только за последние сутки пламя вспыхнуло в 50 местах. Если говорить о последних 12 днях, то на них пришлись почти две сотни возгораний.
Фото: Pixabay.com
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