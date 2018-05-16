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В Пугачево вырыли ров, чтобы не допустить распространения огня
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В Пугачево вырыли ров, чтобы не допустить распространения огня 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ОСКОЛКИ БОЕПРИПАСОВ В УДМУРТСКОМ ПУГАЧЕВО ЗА ТЕРРИТОРИЮ ПОЛИГОНА НЕ ВЫЛЕТАЮТ, ВОКРУГ ВЫРЫТ РОВ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ — МЧС
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