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В Пугачево вырыли ров, чтобы не допустить распространения огня
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В Пугачево вырыли ров, чтобы не допустить распространения огня
РИА Новости
26 минут назад
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РИА Новости
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. ОСКОЛКИ БОЕПРИПАСОВ В УДМУРТСКОМ ПУГАЧЕВО ЗА ТЕРРИТОРИЮ ПОЛИГОНА НЕ ВЫЛЕТАЮТ, ВОКРУГ ВЫРЫТ РОВ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ —
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