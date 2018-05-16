Будем гореть? Автоцистерны траву не тушат

Причиной возгораний в подавляющем большинстве случаев становятся сами жители.

Другой подход

Страшные фото с мест пожаров в Чурилово, микрорайоне Парковый и Звёздный, а также крупный пожар на пустыре по улице Университетская Набережная взывают большие опасения жителей. Огонь слишком близко подходит к жилой застройке.

По словам начальника Управления безопасности жизнедеятельности г. Челябинска Александра Рымарева в этом году в городском округе, действительно стало гореть больше травы. Специфика таких пожаров в том, что тушить сухостой с помощью автоцистерны — ствола, установленного на машине, — не целесообразно.

«Пожарные поэтому и не разворачивают рукава и, кажется, что в машины приходят пустыми, конечно, это не так, — разъясняет Александр Рымарев. — Специалисты прекрасно понимают специфику тушения: в таких случаях она производится ранцевыми установками. И, конечно, высокая трава и ветер, которые каждые 30 минут меняет направление, усугубляют ситуацию, время тушения увеличивается.

Поэтому принято решение подключить к ликвидации травяных пожаров городскую службу спасения, оснастив их ранцевыми огнетушителями».

Смешные штрафы — не наказание

Всего же с начала пожароопасного сезона в области зафиксировано 374 случая горения сухой травы и 195 лесных пожаров. При этом ситуация оценивается как благоприятная: на 46% уменьшилось число природных возгораний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Основная причина возгораний традиционно — человеческий фактор, — сообщает начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС по Челябинской области Денис Чистяков. — Это как умышленное действия по сжиганию сухостоя, так и неосторожное обращение с огнём (в т.ч. брошенные окурки).

Мы делаем ставку на профилактическую работу, но практика показывает, что сознательности даже у ответственных лиц больше не становится. Так сотрудниками МЧС на территории Кунашакского района были замечены несколько человек, которые занимались сжиганием травы в непосредственной близости от населённо пункта. Оказалось, что отжиг травы происходил по распоряжению главы администрации района. За данное нарушение лицо привлечено к административной ответственности и штрафу в размере 6 тыс. рублей».

Такие же небольшие штрафы, до 4 тысяч рублей, грозят ещё 53 южноуральцам, которые были пойманы за разжигание травы. Наказан лишь каждый седьмой, остальные случаи пока расследуются, но большинство виновных так и не установлены.

Своими силами

Несмотря на довольно многочисленную группировку сил РС ЧС в области, порядка 5,5 тысяч человек и более 1700 единиц техники, сократить число пожаров могут только жители. Достаточно не сжигать мусор у себя во дворе и огороде, не бросать тот же окурок из окна движущейся машины или поезда, в СНТ и деревнях, прилегающих к лесу, производить опашку и устройство минерализованной полосы, которая задержит распространение огня.

«Для снижения пожароопасности в СНТ рекомендовано наведение порядка вдоль проезжих частей, — отмечает председатель «Объединение садоводов и собственников недвижимости», член Общественной палаты области Александр Муравьёв. — Вырубка кустарников, травы и пр. В период весенней уборки ничего сжигать не нужно, и трава и листья — это переработанные в компост станут прекрасным удобрением».

И всё же нежелание жителей следовать простым правилам безопасности вызывает среди пожарных раздражение. «Не иначе это амнезия или склероз, — заявили в южноуральском ГУ МЧС. — Горели сотни гектаров лесных угодий, огонь нёс реальную угрозу для населённых пунктов. Но всегда находятся люди, забывающие об осторожности».

С начала года в области зафиксировано 337 лесных пожаров и 2125 выездов на тушение сухой травы и камыша. Самая сложная обстановка сейчас в Пластовском районе, где лесными пожарами охвачена большая площадь. У села Степног горят 3,5 тысяч га леса. В районе введён режим чрезвычайной ситуации.

Из-за пожаров закрыто несколько трасс, в т.ч. Челябинск-Магнитогорск. За последние два дня пожары возникали в Санарском, Карагайском заказниках и на территории нескольких памятников природы.