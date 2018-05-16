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Очевидцы поделились фотографиями пожара в удмуртском Пугачево
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Очевидцы поделились фотографиями пожара в удмуртском Пугачево 

ИА «Сусанин» 42 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Пугачево. Удмуртия. Очевидцы поделились множеством фотографий с пожара возле поселка Пугачево в Малопургинском районе Удмуртии. По данным регионального МЧС, в районе бывшей воинской части загорелась трава.
В июне 2011 года на арсенале произошел взрыв. Тогда снаряды разлетелись на площади в 400 га. Частично территорию очистили от опасных предметов. Однако в мае 2015 года из-за возгорания травы сдетонировали ранее не обнаруженные снаряды.
В среду, 16 мая, пользователи соцсетей выложили фото и видео с еще одного возгорания.
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