В районе Ясенево пожарные спасли детей из огня

Отдельный пост 56 пожарно-спасательного подразделения 15 мая выехал по тревожному звонку адресу: улица Инессы Арманд, дом 3. Прибывший к месту происшествия караул пожарно-спасательной части установил, что на 13 этаже, 16 этажного, жилого дома загорелись личные вещей и мебель. Площадь пожара — 3 квадратных метра.

Благодаря слаженным действиям пожарных из горящей квартиры с помощью специальных спасательных устройств — дыхательных аппаратов, была спасена семья из 4 человек, двое из которых дети. От пожара никто не пострадал.