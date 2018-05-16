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На территории удмуртского села Пугачево начали взрываться снаряды
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На территории удмуртского села Пугачево начали взрываться снаряды 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На территории бывшей военной части в селе Пугачево из-за природного пожара начали взрываться снаряды. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на управление МЧС по региону.
"Взрываются снаряды без химически опасных веществ", — уточнили в ведомстве.
Причиной взрывов стал пожар, возникший после возгорания сухой травы.
Портал Izhlife со ссылкой на администрацию Малопургинского района пишет, что взрываются снаряды, которые не были собраны при ликвидации последствий взрыва воинского арсенала в 2011 году.
Как сообщается, на место выехал председатель правительства региона Ярослав Семенов.
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