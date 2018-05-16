В военной части в Удмуртии продолжают взрываться снаряды

На территории бывшего военного арсенала в Удмуртии , где произошел пожар из-за сухой травы, продолжают взрываться пороховые заряды для боеприпасов различного калибра, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Продолжают гореть и взрываться пороховые заряды. Диаметр взрывов достигает 20-25 метров", — сказал источник.

По его словам, площадь пожара в 300 гектаров на территории бывшего военного арсенала продолжает сохраняться.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии ввели режим ЧС из-за пожара на складе взрывающихся снарядов.