Ещё
МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин отправил "Калибры" в Средиземноморье
Путин отправил "Калибры" в Средиземноморье

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Малая Пурга. Удмуртия. Пользователи социальных сетей сообщили о взрывах в районе бывшей воинской части в поселке Пугачево Малопургинского района. «Опять Пугачево, канонада, дрожат окна, теплицы», — написал пользователь Саша Пестерев в группе «ИГГС» в Вконтакте. «Пугачёвой снова в огне, и жёстко гремит», — сообщил Павел Пушин.
Очевидцы рассказали информационному агентству «Сусанин», что хлопки начали раздаваться в среду, 16 мая, около 15:05.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике сообщили, что в районе Пугачево горит сухая трава. На место выехали пожарные.
ИА «Сусанин»: последние новости
Очевидцы поделились фотографиями пожара в удмуртском Пугачево В Удмуртии ввели особый противопожарный режим В Уфе будут судить водителя ижевского автобуса, насмерть сбившего пешехода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете5
Москва направила Киеву две ноты91
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза258
В заброшенном морге Москвы нашли останки18
Стегавших москвичей казаков выпороли88
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
03:04
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом
Общество
00:18
«Ледяная пещера» откроется для посетителей «Зарядья»
Новости Москвы
03:21
Москва направила Киеву две ноты
Политика Украина
01:52
ФСБ опубликовала видео с задержанного украинского судна
Происшествия
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:22
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение