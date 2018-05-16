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МЧС оценило ситуацию со взрывающимися боеприпасами в поселке в Удмуртии
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МЧС оценило ситуацию со взрывающимися боеприпасами в поселке в Удмуртии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Снаряды, которые взрываются в поселке Пугачево в Удмуртии, не содержат химически опасных веществ, сообщила глава пресс-службы ГУМЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова.
Ранее сообщалось о взрыве трех снарядов в поле при возгорании травы близ поселка Пугачево, где в 2011 году произошел масштабный пожар на крупном складе с боеприпасами.
"В 13.55 поступило сообщение о возгорании сухой травы в Малопургинском районе Удмуртии на территории бывшей воинской части, пострадавшей от пожара в 2011 году. На данный момент происходит единичная детонация оставшихся снарядов. Необходимо уточнить, что снаряды без химически опасных веществ. Населения на данной территории нет, действующих организаций также нет, территория закрытая. Ближайший населенный пункт находится в нескольких километрах от возгорания травы. На месте работают пожарно-спасательные подразделения Малопургинского района и города Ижевска", — сказала Митрофанова в эфире телеканала «Россия-24».
Пожар, вспыхнувший 2 июня 2011 года на складах 102-го арсенала Центрального военного округа возле села Пугачево, вызвал детонацию боеприпасов. При тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.
По данным республиканских властей, взрывы разрушили и повредили 4,5 тысячи домов и 49 объектов социальной сферы в Малопургинском районе республики.
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