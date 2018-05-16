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Во Владивостоке частично разрушился ещё один жилой дом
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Во Владивостоке частично разрушился ещё один жилой дом 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Очередной жилой дом в центре Владивостока частично разрушился на глазах изумлённый местных жителей. На этот раз речь идёт о прошедшем трещинами фасаде дома по улице Пограничная 12.
По официальным документам половина здания находится в муниципальной собственности, которая сдаётся в аренду, а вторая половина принадлежит собственникам.
«Трещины, которые появились на здании в скором времени необходимо устранить. Это можно сделать благодаря капитальному ремонту. Мы подготовили все возможные документы для быстрого ремонта «старейшины» Владивостока», — сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
Напомним, что похожий случай произошёл в краевой столице в субботу. 21 апреля, во Владивостоке на Фонтанной, 18Б частично рухнул трёхэтажный дом. В результате происшествия никто не пострадал. Следователи инициировали доследственную проверку.
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