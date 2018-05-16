Пироманы вредят региону

Леса Владимирской области занимают 1,6 миллионов гектар. Часть из них, особенно на юге региона, систематически горят. Вспомнить хотя бы катастрофу 2010 года, когда во Владимирской области пожары уничтожили более 30 тысяч гектар леса.

Пики пожаров приходятся на начало пожароопасного периода апрель-май, второй скачок специалисты фиксируют в конце августа начале сентября. На сегодняшний день зафиксировано 12 горений леса, два из которых произошли рядом с объектами Минобороны . В большинстве случаев, отмечают лесники виновник пожаров — человек.

«Вчера только было зафиксировано три возгорания в одном лесничестве, вдоль дорог. Ну, здесь поджог налицо. Все материалы по всем происшествиям направляем в специальную оперативную группу, которая занимается расследованием пожаров», — говорит Сергей Сазонов , завотделом охраны, защиты, надзора и контроля регионального Департамента лесного хозяйства.

Сейчас вдоль лесов, где есть места отдыха, установили аншлаги, которые информируют граждан о вреде пожаров. Кроме того, леса мониторят более 130 мобильных групп. Осуществляют и облёт области на вертолёте. Таких маршрута три, чтобы обхватить весь регион целиком. Кроме того, установлены наблюдательные посты на сотовых вышках, что позволяет также отслеживать лесные пожары. В целом ситуация с лесными пожарами под контролем. Это, несмотря на то, что в этом году сгорело уже более 3-х гектаров лесных насаждений.

Лесники подчёркивают, что с пожарами справляются силами «Лесхоза», а к помощи МЧС прибегают в случаях, когда огонь распространится на площади более 25 га. Есть и небольшие странности, скорее из законодательной сферы. Так, во многих лесных участках есть арендаторы, которые осуществляют там деятельность. У них впрочем, есть своя техника для тушения пожаров, но используют они её только на платной основе.

К слову, на время установления пожароопасного периода в регионе запрещен въезд гражданской техники в лес. Так как она, по мнению специалистов, является источником повышенной опасности и может стать причиной лесного пожара.

Активно ведётся борьба и с поджигателями, но часто таких людей установить очень сложно, так как с момента возгорания до момента прибытия спасателей проходит достаточно времени, чтобы пироман скрылся.

В МЧС говорят, что осуществляют не только беседы с собственниками отдельных участков, но и штрафуют их. Например, за нарушение правил пожарной безопасности на землях сельхозназначения. Сухая трава, которую по какой-то причине не убрали с этой площади, может стать причиной крупного пожара. Если всё-таки пожар случился на данной территории, то виновника всё равно найдут. Им может стать, как гражданин, который совершил преступление, так и арендатор земель.

«Преступников всё же удаётся поймать. Они и костры палят и траву сухую жгут. В первую очередь всё зависит от сознательности граждан. Чем раньше люди сообщают о возгорании, тем больше шанс поймать пиромана. Тех, кого удаётся поймать, говорят, что больше так не будут, а траву жгли, якобы для того, чтобы новая зелёная трава лучше росла. А кому-то просто нравится смотреть на огонь», — говорит Александр Гущенков, замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС. На пресс-конференции по пожарам отметили, что все очаги возгорания ликвидируются в тот же день, а огонь не распространяется на другие объекты.

Напомнили гражданам и о штрафах за разведение костров и пал сухой травы: на физическое лицо до 3 тысяч рублей, на должностное до 10 тысяч, на юридическое до 150 тысяч. В прошлом году Госинспекция административно-технического надзора региона составила 30 протоколов по данному правонарушению. За текущий год к ответственности привлекли 10 человек.

Также на пресс-конференции отметили, что жители региона стали немного ответственнее и присылают фотофакты происшествий, по которым определяют обстоятельства пожара и его виновника.