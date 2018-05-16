Досуг, опасный для жизни. Кемеровская трагедия может повториться в Тамбове

Тамбовской области после трагедии в Кемерово тотально проверили соблюдение мер пожарной безопасности в ТРЦ, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта и в иных местах с массовым пребыванием людей. Ревизия прошла на более чем 100 объектах. Результаты удручающие: похоже, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» никого ничему не научила.

Кабинет вместо эвакуации

Особое внимание контролёры обращали на объекты, переоборудованные из производственных и других помещений, изначально не предназначенных для размещения в них ТРЦ. К сожалению, практически на каждом объекте, где проводилась такая проверка, обнаружены нарушения.

Так, в ТРЦ «Карнавал» эвакуационные выходы не разблокировались при срабатывании сигнализации, в помещении кинотеатра запоры на дверях эвакуационных выходов не открываются изнутри без ключа, при проверке не сработала система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей.

В торговом центре «Европа» не очищали вентиляционные камеры, фильтры и воздуховоды от горючих отходов. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре запускается там только в ручном режиме, запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободное открывание изнутри без ключа, в гипермаркете на путях эвакуации обнаружили склады товара.

В ТРЦ «Галерея» в помещении кафе «Веранда», как выяснили прокуроры, вместо эвакуационного выхода вообще устроен кабинет, а из-за перепланировки на 5 и 11 этажах нарушена работа автоматической пожарной сигнализации. На двенадцатом этаже установки пожаротушения не функционировали. Не лучшим образом обстоит ситуация в «РИО». Руководство ТРЦ не проводило проверок автоматической установки пожарной сигнализации и автоматической установки пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара, работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения. В цокольном этаже ТРЦ под лестничным маршем хранились горючие материалы.

Немало претензий и к арендаторам помещений в этом ТРЦ. Доступ к огнетушителям оказался закрыт коробками с товаром, запоры на дверях эвакуационных выходов нельзя открыть изнутри без ключа. В фойе кинотеатра при выходе из кинозала № 4 на путях эвакуации разместили оборудование.

Вплоть до закрытия

Не лучшим образом ситуация обстоит в других торговых и досуговых центрах. Во Дворце культуры города Котовска нашли 13 нарушений. В итоге, по представлению прокурора города, глава Котовска постановил приостановить культурно-массовые мероприятия. Прокурор Ленинского района Тамбова потребовал приостановить работу ТЦ «Крата» до полного устранения нарушений. Аналогичные иски подготовлены прокурорами Октябрьского района Тамбова, в Тамбовском районе и Мичуринске

«Нарушения правил противопожарного режима выявлены и в других торгово-развлекательных и торговых центрах города Тамбова и области, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей, — говорит пресс-секретарь прокуратуры Тамбовской области Надежда Истомина. — По результатам проверки прокурорами возбуждено 266 дел об административных правонарушениях, внесено 84 представления, в суд направлено 65 исковых заявлений с требованием незамедлительного устранения грубых нарушений пожарной безопасности».