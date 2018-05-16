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За первые три месяца этого года 170 прикамцев покончили жизнь самоубийством
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За первые три месяца этого года 170 прикамцев покончили жизнь самоубийством 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
За первые три месяца этого года в Пермском крае умерли 9308 жителей, родилось 7305 детей. Как сообщили в Пермьстате, естественная убыль населения составила 2003 человека.
В ведомстве отмечают, что довольно высоким остаётся уровень смертности от неестественных причин — в первом квартале от них погиб 901 человек. При этом 170 прикамцев покончили жизнь самоубийством, 133 — смертельно отравились алкоголя, 113 — замёрзли, 101 — погибли на пожарах.
«Ещё 101 человек погиб от повреждений с неопределенными намерениями, жертвами убийц стали 74 человека, в результате транспортных происшествий скончались 72 жителя, от случайных падений — 58 прикамцев. Кроме того, от прочих случайных отравлений ушло из жизни 22 человека, из них шесть человек отравились наркотиками и галлюциногенами», — добавили в Пермьстате.
Чаще всего прикамцы умирают от болезней системы кровообращения (51,0%) и новообразований (14,3%). Кроме того, в первом квартале скончались 36 больных туберкулёзом и 248 ВИЧ-инфицированных.
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