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Прокуратура через суд добивается закрытия рынка «Караван»
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Прокуратура через суд добивается закрытия рынка «Караван» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В среду, 16 мая, в Самаре состоялось предварительное заседание перед рассмотрением нового дела. Здесь прокуратура Ленинского района через суд добивается закрытия «Каравана». Об этом 63.ru рассказали специалисты надзорного ведомства.
По результатам прокурорской проверки выяснилось, что пожарная безопасность в «Караване» не соответствует нормам.
— Сегодня в Ленинском районном суде состоялось предварительное заседание. Служители Фемиды уже назначили дату суда, — рассказали в прокуратуре Ленинского района.
Накануне в торговом центре «Караван» произошло возгорание. Очевидцы происшествия рассказали 63.ru, что источник пламени находился в секции, где торговали обувью. Из торгового центра вывели около 200 человек.
На место ЧП прибыли пожарные подразделения по рангу пожара 1-БИС. Но, как говорят свидетели, возгорание ликвидировали с помощью огнетушителей сами торговцы.
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