СФ одобрил предложения по усилению уголовного наказания за нарушения пожарной безопасности

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. Члены Совета Федерации утвердили рекомендации по изменению законодательства после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове . В частности, предлагается усилить уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и ввести обязательное противопожарное страхование объектов с массовым пребыванием людей с установлением размеров компенсаций.

Документ был подготовлен тремя комитетами верхней палаты: по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, по экономической политике. Предложения парламентариев направят в правительство РФ , а также в профильные министерства и ведомства.

"По мнению комитетов, сложившаяся система контроля (надзора) за деятельностью организаций, состоянием используемых ими объектов защиты не в полной мере отвечает поставленным задачам. Возникла необходимость комплексного решения правовых вопросов обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Комитетами в числе других предлагаются следующие законодательные новации: разработать механизм обязательного противопожарного страхования, предусматривающего установление размера страховых выплат в случае причинения вреда здоровью или гибели людей, произошедшими вследствие нарушений требований пожарной безопасности, что потребует от субъектов экономической деятельности соблюдения противопожарных мер", — сказал на заседании глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев . «Внести изменения в Уголовный кодекс, направленные на усиление ответственности за нарушения в области пожарной безопасности», — добавил он.

Согласно рекомендациям, предлагается рассмотреть возможность разработки законопроекта о привлечении к уголовной ответственности за уклонение от исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора, если эти действия совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается внести изменение об усилении ответственности юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности, если это привело к ЧП.

Также сенаторы считают необходимым законодательно закрепить понятие объектов с массовым пребыванием людей и установить, что они являются объектами с высокой категорией риска.

Разработка ФЦП и другие предложения

В утвержденном документе сенаторы рекомендуют правительству РФ рассмотреть целесообразность разработки федеральной целевой программы на период до 2025 года, направленной на повышение пожарной безопасности.

Члены Совфеда отмечают необходимость создания национального реестра огнезащитных материалов, разрешенных к применению в несущих строительных конструкциях, и определения порядка внесения в него изменений. Также сенаторы предлагают рассмотреть возможность установления фиксированного норматива численности муниципальной пожарной службы: одна единица личного состава на 650 человек населения.

В федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предлагается отменить запрет на проведение плановых проверок предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на объектах, относящихся к категории высокого риска, а также исключить ограничения на периодичность проведения проверок.

Кроме того, по мнению парламентариев, следует ужесточить ответственность органов государственного пожарного надзора за предъявление необоснованных требований к состоянию пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей.

В субъектах РФ предлагается создать органы государственного архитектурно-строительного надзора Минстроя России для осуществления контрольной (надзорной) деятельности.

Бондарев добавил, что комитеты Совета Федерации продолжат контролировать эту тему. «В период осенней сессии планируется подготовка предложений о перераспределении полномочий по обеспечению пожарной безопасности между исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также о повышении ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства за ведение экономической деятельности на объектах, не введенных в установленном порядке в эксплуатацию», — сказал глава комитета СФ.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, погибли 60 человек, еще 79 получили травмы. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.