Подростка придавило плитой в заброшенном здании в Чите

"По предварительным данным, плита перекрытия в заброшенном здании в Черновском районе Читы упала на подростка. На месте работает следственная группы, мы ищем очевидцев, выясняем, что это за здание, кому оно принадлежит, есть ли вообще у него собственник и как он обеспечивал, чтобы в здание никто не попадал", — уточнили в пресс-службе.

Сообщение об обнаружении тела мальчика 2002 года рождения поступило в правоохранительные органы 16 мая около 18 часов (12:00 мск).