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Подростка придавило плитой в заброшенном здании в Чите
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Подростка придавило плитой в заброшенном здании в Чите 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТАСС, 16 мая. Следственные органы проводят проверку по факту гибели подростка в одном из заброшенных зданий в Чите, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю. По предварительным данным, мальчика придавило бетонной плитой.
"По предварительным данным, плита перекрытия в заброшенном здании в Черновском районе Читы упала на подростка. На месте работает следственная группы, мы ищем очевидцев, выясняем, что это за здание, кому оно принадлежит, есть ли вообще у него собственник и как он обеспечивал, чтобы в здание никто не попадал", — уточнили в пресс-службе.
Сообщение об обнаружении тела мальчика 2002 года рождения поступило в правоохранительные органы 16 мая около 18 часов (12:00 мск).
За последний месяц это не первый случай гибели подростков в заброшенных зданиях в Сибири. 26 апреля В поселке Благодатный Кемеровской области на компанию подростков в заброшенном помещении обрушилась кровля и балка, в результате чего погибла 13-летняя девочка и пострадал 14-летний мальчик.
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