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Торговый центр на Чаплина, который не существует по документам, закрыли по решению суда
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Торговый центр на Чаплина, который не существует по документам, закрыли по решению суда 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 16 мая, судебные приставы закрыли торговый дом на Чаплина, принадлежащий ООО «ТД Корона». Такое решение накануне принял калининский районный суд Тюмени. Ранее прокуратура и МЧС проверили здание на соблюдение норм пожарной безопасности. Контролёры нашли много нарушений и выяснили, что по документам этого торгового дома вообще не существует. — ООО «ТД Корона» в 2015 году получили разрешение на строительство магазина непродовольственных товаров по улице Чаплина. Но объект так и не был введен в эксплуатацию. В декабре 2017 года собственник передал здание в аренду предпринимателю Нозимову Х. О. По словам директора «ТД Корона», объект эксплуатируется с февраля 2018 года, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. После проверки арендатора — частного предпримателя Хамзаали Нозимова — оштрафовали на 25 тысяч рублей. А на собственника, эксплуатирующего объект без разрешения, возбудили административное дело. В ответ владельцы «ТД Корона» подали иск в арбитражный суд Тюменской области о признании права собственности на торговый дом и получили встречный иск от администрации о признании указанного выше объекта недвижимости самовольной постройкой и его сносе. Ранее в Тюмени из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ТД «Центральный». На прошлой неделе состоялся суд, в ходе которого судья не разрешил торговому дому возобновить свою работу. Владельцы здания заявили, что из-за закрытия потеряли 30% арендаторов, но эта деталь не повлияла на решение суда.
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