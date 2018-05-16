Торговый центр на Чаплина, который не существует по документам, закрыли по решению суда 

Сегодня, 16 мая, судебные приставы закрыли торговый дом на Чаплина, принадлежащий ООО «ТД Корона». Такое решение накануне принял калининский районный суд Тюмени. Ранее прокуратура и МЧС проверили здание на соблюдение норм пожарной безопасности. Контролёры нашли много нарушений и выяснили, что по документам этого торгового дома вообще не существует. — ООО «ТД Корона» в 2015 году получили разрешение на строительство магазина непродовольственных товаров по улице Чаплина. Но объект так и не был введен в эксплуатацию. В декабре 2017 года собственник передал здание в аренду предпринимателю Нозимову Х. О. По словам директора «ТД Корона», объект эксплуатируется с февраля 2018 года, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. После проверки арендатора — частного предпримателя Хамзаали Нозимова — оштрафовали на 25 тысяч рублей. А на собственника, эксплуатирующего объект без разрешения, возбудили административное дело. В ответ владельцы «ТД Корона» подали иск в арбитражный суд Тюменской области о признании права собственности на торговый дом и получили встречный иск от администрации о признании указанного выше объекта недвижимости самовольной постройкой и его сносе. Ранее в Тюмени из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ТД «Центральный». На прошлой неделе состоялся суд, в ходе которого судья не разрешил торговому дому возобновить свою работу. Владельцы здания заявили, что из-за закрытия потеряли 30% арендаторов, но эта деталь не повлияла на решение суда.