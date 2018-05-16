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Совфед предложил ввести обязательное противопожарное страхование граждан
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Совфед предложил ввести обязательное противопожарное страхование граждан 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Представители Совета Федерации выступили с предложением о введении в России обязательного противопожарного страхования граждан, пишет РИА «Новости».
Согласно инициативе Верхней палаты парламента, страховка позволит оформить выплаты в случае нанесения вреда здоровью или гибели, случившихся из-за нарушений требований пожарной безопасности. При этом руководитель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что профильные комитеты дали такие рекомендации после изучения обстоятельств пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
По словам Бондарева, подобные меры будут мотивировать субъекты РФ на экономическую деятельность по соблюдению противопожарных мер. Кроме того, в Совфеде выступают за усиление уголовной ответственности в сфере пожарной безопасности.
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