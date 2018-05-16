Дачу и хозпостройки тушили череповецкие пожарные

Пожар в деревне Курилово случился накануне. В 15.15 сообщение о возгорании одноэтажного дачного дома поступило на пульт диспетчера. На место выехали два пожарных расчета и шесть человек личного состава.

Площадь пожара составила 48 кв. метров. Вместе с домом пострадала хозпостройка, которая находилась поблизости.

Хозяйственная постройка загорелась и в самом городе металлургов сегодня рано утром. О происшествии сообщили в 4.09. Дощатое строение на ул. Вичеловской сгорело полностью. Площадь пожара составила 4 кв. метра.

Причины возгорания в обоих случаях — неосторожное обращение с огнем.