Ещё
Дачу и хозпостройки тушили череповецкие пожарные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дачу и хозпостройки тушили череповецкие пожарные 

Вологда.рф 29 минут назад
Фото: Вологда.рф
Пожар в деревне Курилово случился накануне. В 15.15 сообщение о возгорании одноэтажного дачного дома поступило на пульт диспетчера. На место выехали два пожарных расчета и шесть человек личного состава.
Площадь пожара составила 48 кв. метров. Вместе с домом пострадала хозпостройка, которая находилась поблизости.
Хозяйственная постройка загорелась и в самом городе металлургов сегодня рано утром. О происшествии сообщили в 4.09. Дощатое строение на ул. Вичеловской сгорело полностью. Площадь пожара составила 4 кв. метра.
Причины возгорания в обоих случаях — неосторожное обращение с огнем.
Вологда.рф: последние новости
Высший уровень пожарной опасности могут ввести на Вологодчине Ожоги получил череповчанин, куривший в бане Беспилотная авиация помогает контролировать пожарную безопасность в Вологодской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза131
Госдума случайно поставила Европе ультиматум145
В заброшенном морге Москвы нашли останки7
Соловьев похвастался роскошными хоромами122
Супруга Угарова скончалась через месяц после смерти мужа1
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:18
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
Политика
04:34
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза
Экономика Общество
00:46
Соловьев похвастался роскошными хоромами
Шоу-бизнес
04:12
Собчак похвалила Путина
Политика
03:20
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста
Политика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение