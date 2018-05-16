Спецборт МЧС доставляет на лечение двоих детей из Чечни и Ингушетии в Нижний Новгород

"Сегодня самолет Ан-148 МЧС России осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию двоих тяжелобольных детей из Назрани и Грозного в Нижний Новгород. Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС представитель центра медицины катастроф в Чечне, ребенок 2017 года рождения получил 45% ожогов тела, опрокинув на себя посуду с кипятком.

По словам пресс-секретаря МЧС по Ингушетии Исы Котиева, ребенок из Назрани пострадал при взрыве бытового газа. «Подросток 2004 года рождения получил ожоги 3 и 4 степени, 65% и термический шок. Обожжены голова, шея, верхние и нижние конечности, туловище и дыхательные пути», — сообщил ТАСС Котиев.

Ранее сообщалось, что в селе Пседах Республики Ингушетия по улице Фрунзе произошел взрыв-хлопок газовоздушной смеси. В доме находились три человека, двое из них получили ожоги и в тяжелом состоянии были доставлены в районную больницу. Женщина скончалась по пути в реанимацию Малгобекской районной больницы.

Борт МЧС России, совершающий санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.