В Уфе в Затоне загорелся барак

Объятую пламенем двухэтажку очевидцы заметили в Затоне около двух часов дня в среду, 16 мая. Когда подошли поближе, выяснили, что горит оставленный жильцами заброшенный барак на улице Ахметова: языки пламени вырывались из окна квартиры на втором этаже.

— Горит дом в Затоне, около заречного рынка, — рассказали прохожие.

Очевидцы вызвали спасателей, а фотографию с места происшествия выложили в группу «БашДТП».