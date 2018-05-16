В Уфе в Затоне загорелся барак 

Объятую пламенем двухэтажку очевидцы заметили в Затоне около двух часов дня в среду, 16 мая. Когда подошли поближе, выяснили, что горит оставленный жильцами заброшенный барак на улице Ахметова: языки пламени вырывались из окна квартиры на втором этаже.
— Горит дом в Затоне, около заречного рынка, — рассказали прохожие.
Очевидцы вызвали спасателей, а фотографию с места происшествия выложили в группу «БашДТП».
— На место выехали пожарные. Горит расселенный электрифицированный барак, угрозы соседним строениям и пострадавших нет, — рассказали в ФГУП «22 отряд ФПС» по Башкирии.