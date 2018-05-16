Учащихся лицея в Кирове эвакуировали из-за распыления перцового баллончика

Учащихся Кировского художественно-технологического лицея эвакуировали из-за перцового баллончика, сообщает progorod43.ru.

Инцидент произошёл в среду, 16 мая.

Один из учеников распылил баллончик в коридоре третьего этажа. Как рассказали в городской администрации, была проведена эвакуация и вызвана полиция. Пострадавших нет.

Проводится служебная проверка.