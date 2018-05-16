Учащихся лицея в Кирове эвакуировали из-за распыления перцового баллончика 

Учащихся Кировского художественно-технологического лицея эвакуировали из-за перцового баллончика, сообщает progorod43.ru.
Инцидент произошёл в среду, 16 мая.
Один из учеников распылил баллончик в коридоре третьего этажа. Как рассказали в городской администрации, была проведена эвакуация и вызвана полиция. Пострадавших нет.
Проводится служебная проверка.
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