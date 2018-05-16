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«Полыхнула сразу вся машина»: ночью на Поморской подожгли иномарку
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«Полыхнула сразу вся машина»: ночью на Поморской подожгли иномарку 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Взрыв-хлопок и огненное зарево — всё, что услышала и увидела среди ночи архангелогородка Оксана Коптева. Под окнами ее дома на Поморской, 34 вспыхнула иномарка. Почти сразу на место приехали пожарные и потушили машину, без этого была угроза, что пламя перекинется на стоявшие рядом во дворе машины, рассказала Оксана Коптева.
— В 1:31 раздался хлопок-взрыв, полыхнула сразу вся машина. У меня окна прямо на неё, я окно открывала, поэтому сразу и услышала, и увидела вспышку. Машины около загоревшейся стояли вдоль тротуара, в цепочку. Пока я звонила в МЧС, соседи пытались привлечь водителей других машин, так как была реальная угроза «цепной реакции». Но даже к концу происшествия не всех удалось разбудить, а они реально мешали проезду спасателей. Приехали пожарные практически сразу, — комментирует Оксана.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что причиной пожара, скорее всего, стал поджог. Иномарка полностью уничтожена огнем.
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