«Полыхнула сразу вся машина»: ночью на Поморской подожгли иномарку

Взрыв-хлопок и огненное зарево — всё, что услышала и увидела среди ночи архангелогородка Оксана Коптева. Под окнами ее дома на Поморской, 34 вспыхнула иномарка. Почти сразу на место приехали пожарные и потушили машину, без этого была угроза, что пламя перекинется на стоявшие рядом во дворе машины, рассказала Оксана Коптева.

— В 1:31 раздался хлопок-взрыв, полыхнула сразу вся машина. У меня окна прямо на неё, я окно открывала, поэтому сразу и услышала, и увидела вспышку. Машины около загоревшейся стояли вдоль тротуара, в цепочку. Пока я звонила в МЧС , соседи пытались привлечь водителей других машин, так как была реальная угроза «цепной реакции». Но даже к концу происшествия не всех удалось разбудить, а они реально мешали проезду спасателей. Приехали пожарные практически сразу, — комментирует Оксана.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что причиной пожара, скорее всего, стал поджог. Иномарка полностью уничтожена огнем.