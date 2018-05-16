Аграрии Дагестана в 2018 году заложили на четверть больше виноградников, чем планировали 

МАХАЧКАЛА, 16 мая. /ТАСС/. Аграрии Дагестана при весеннем плане закладки виноградников в 500 га фактически посадили 620 га. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Дагестан.
"Дагестанские сельхозпроизводители на четверть перевыполнили план весенней закладки виноградников. При плане 500 га виноградников фактически было посажено 620 га, из которых порядка 230 — интенсивные", — говорится в сообщении.
Наибольшее количество заложили в Магарамкентском районе — 120 га, Сулейман-Стальском — более 100 га, а также Хасавюртовском и Кизилюртовском районах.
По данным пресс-службы, в республике в текущем году планируется увеличить урожай винограда на 6,6% — до 180 тыс. тонн.
Как сообщалось ранее, сельхозпроизводители, занимающиеся закладкой и переработкой винограда в Дагестане, получат более 580 млн рублей субсидий в 2018 году.
Общая площадь виноградников в Дагестане составляет 25,2 тыс. га, из них 18,2 тыс. га — плодоносящие. В 2017 году посадили более 1,6 тыс. га виноградников вместо плановых 1,5 тыс. га. По валовому сбору и по площадям виноградников республика занимает второе место в стране после Краснодарского края.