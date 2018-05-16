Аграрии Дагестана в 2018 году заложили на четверть больше виноградников, чем планировали

"Дагестанские сельхозпроизводители на четверть перевыполнили план весенней закладки виноградников. При плане 500 га виноградников фактически было посажено 620 га, из которых порядка 230 — интенсивные", — говорится в сообщении.

Наибольшее количество заложили в Магарамкентском районе — 120 га, Сулейман-Стальском — более 100 га, а также Хасавюртовском и Кизилюртовском районах.

По данным пресс-службы, в республике в текущем году планируется увеличить урожай винограда на 6,6% — до 180 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, сельхозпроизводители, занимающиеся закладкой и переработкой винограда в Дагестане, получат более 580 млн рублей субсидий в 2018 году.