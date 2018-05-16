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Подстанцию скорой медицинской помощи в Даниловском районе откроют в конце года
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Подстанцию скорой медицинской помощи в Даниловском районе откроют в конце года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Южные горизонты
Подстанция скорой медицинской помощи откроется в 2018 г. в Даниловском районе, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
«Подстанция скорой медицинской помощи (ПСМП) на 20 машиномест откроется в конце года в районе Даниловский по адресу ул. Ленинская Слобода, вл. 5 на юге Москвы. Строители завершают внутренние отделочные работы, фасадные и кровельные работы. Кроме этого, продолжается перекладка инженерных коммуникаций», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
Уточняется, что подстанция представляет собой трехэтажное здание общей площадью 2,9 тыс. кв. м и является специализированным учреждением по оказанию экстренной внебольничной и внеполиклинической помощи населению. ПСМП функционирует в круглосуточном режиме и режиме чрезвычайных ситуаций. На первом этаже предусмотрены медицинская часть для оказания неотложной медицинской помощи, стоянка на 20 машин «скорой помощи», оперативная часть с диспетчерской, служебные и бытовые помещения. На втором этаже — комнаты отдыха, гардеробные и служебные помещения, на третьем — зал для совещаний, аптека и служебные помещения.
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