Подстанцию скорой медицинской помощи в Даниловском районе откроют в конце года

Подстанция скорой медицинской помощи откроется в 2018 г. в Даниловском районе, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

«Подстанция скорой медицинской помощи (ПСМП) на 20 машиномест откроется в конце года в районе Даниловский по адресу ул. Ленинская Слобода, вл. 5 на юге Москвы . Строители завершают внутренние отделочные работы, фасадные и кровельные работы. Кроме этого, продолжается перекладка инженерных коммуникаций», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева

Уточняется, что подстанция представляет собой трехэтажное здание общей площадью 2,9 тыс. кв. м и является специализированным учреждением по оказанию экстренной внебольничной и внеполиклинической помощи населению. ПСМП функционирует в круглосуточном режиме и режиме чрезвычайных ситуаций. На первом этаже предусмотрены медицинская часть для оказания неотложной медицинской помощи, стоянка на 20 машин «скорой помощи», оперативная часть с диспетчерской, служебные и бытовые помещения. На втором этаже — комнаты отдыха, гардеробные и служебные помещения, на третьем — зал для совещаний, аптека и служебные помещения.