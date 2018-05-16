Пожарная инспекция хочет вернуть контроль за строительством зданий

"Мы подготовили ряд инициатив. Надо позволить пожарному инспектору приходить на объект без предупреждения и спрашивать по-жесткому, но в рамках закона: на первый раз — предупреждение, на второй — все, что предписано законом", — сказал он.

Еникеев отметил, что в ходе проверок, прошедших после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», служба обнаружила, что многие нарушения пожарной безопасности допущены на этапе строительства здания и сдачи его в эксплуатацию, а некоторые дефекты скрыты отделкой и строительными элементами, поэтому инспектор даже не может их увидеть.

"В итоге заказчик остается один на один с инспектором и тот говорит — у тебя такие строительные пороки, что без реконструкции не обойтись. Я защищаю права не только инспекторов, но и добросовестных собственников, которые получили объект с изъянами", — заявил главный инспектор.

Он отметил, что соответствующее предложение уже подготовлено и внесено на рассмотрение.

"Мы предлагаем вернуть контроль на этапах выделения земли под строительство, проектирования, строительства и приемки здания в эксплуатацию", — отметил Егикеев.

По его словам, только на этапе строительства можно выявить недостатки системы, не допустить замены материалов на более дешевые и пожароопасные и проверить огнезащитное покрытие внутренних конструкций.

Еще одно предложение касается замены проверки не юридических лиц, а конкретных объектов, чтобы выяснение собственника, арендатора и субарендатора не занимало слишком много времени. «Если мы будем гонять инспектора по юридическим лицам, то он никогда не проверит объект, все здание целиком как все работает», — добавил он.

Еникеев надеется, что в этом году все эти законопроекты внесут в правительство и затем в Государственную Думу

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