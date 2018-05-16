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Пожарная инспекция хочет вернуть контроль за строительством зданий
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Пожарная инспекция хочет вернуть контроль за строительством зданий 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Пожарная инспекция хочет вернуть себе контроль за безопасностью зданий еще на этапе строительства, а также дать инспекторам право приходить на объекты без предупреждения, заявил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев на Петербургском международном юридическом форуме.
"Мы подготовили ряд инициатив. Надо позволить пожарному инспектору приходить на объект без предупреждения и спрашивать по-жесткому, но в рамках закона: на первый раз — предупреждение, на второй — все, что предписано законом", — сказал он.
Еникеев отметил, что в ходе проверок, прошедших после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», служба обнаружила, что многие нарушения пожарной безопасности допущены на этапе строительства здания и сдачи его в эксплуатацию, а некоторые дефекты скрыты отделкой и строительными элементами, поэтому инспектор даже не может их увидеть.
"В итоге заказчик остается один на один с инспектором и тот говорит — у тебя такие строительные пороки, что без реконструкции не обойтись. Я защищаю права не только инспекторов, но и добросовестных собственников, которые получили объект с изъянами", — заявил главный инспектор.
Он отметил, что соответствующее предложение уже подготовлено и внесено на рассмотрение.
"Мы предлагаем вернуть контроль на этапах выделения земли под строительство, проектирования, строительства и приемки здания в эксплуатацию", — отметил Егикеев.
По его словам, только на этапе строительства можно выявить недостатки системы, не допустить замены материалов на более дешевые и пожароопасные и проверить огнезащитное покрытие внутренних конструкций.
Еще одно предложение касается замены проверки не юридических лиц, а конкретных объектов, чтобы выяснение собственника, арендатора и субарендатора не занимало слишком много времени. «Если мы будем гонять инспектора по юридическим лицам, то он никогда не проверит объект, все здание целиком как все работает», — добавил он.
Еникеев надеется, что в этом году все эти законопроекты внесут в правительство и затем в Государственную Думу.
Петербургский международный юридический форум открылся в северной столице в восьмой раз.
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