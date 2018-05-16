Лучше объехать: скопление пожарных машин на три часа перекроет улицу Ольги Жилиной

МЧС предупредило новосибирских водителей, что в ночь на четверг, 17 мая, им будет трудно проехать по участку улицы Ольги Жилиной возле станции метро «Маршала Покрышкина»: на дороге встанут пожарные машины.

Ближайшей ночью на «Маршала Покрышкина» пройдут противопожарные учения. В тренировке будут участвовать аварийно-спасательные службы, Центр медицины катастроф и статисты.

«По легенде учений, на станции метро обнаружен очаг пожара, в электропоезде находятся 20 человек пострадавших. Спасатели проведут разведку, поисковые работы и эвакуацию статистов из метропоезда, а также ликвидируют очаг возгорания», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что во время учений, с 23:30 16 мая по 02:30 17 мая, будет ограничен проезд на участке улицы Ольги Жилиной между Гоголя и Крылова.

«Перекрыто совсем не будет. Просто там будут 20 единиц пожарной техники. Точно не знаю, как они встанут, но полосы не все будут открыты для проезда», — сообщила корреспонденту НГС представитель пресс-службы областного управления МЧС.

Также МЧС попросило жителей ближайших домов не беспокоиться и не паниковать.