Ещё
В Ярославле полыхала «Газель»: подробности с места ЧП и видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославле полыхала «Газель»: подробности с места ЧП и видео 

76.ru 47 минут назад
Фото: 76.ru
Вчера днём в Ярославле на Выставочной улице загорелась «Газель». Это произошло вчера около половины двенадцатого.
— Машину изначально решили потушить огнетушителями, а потом ещё использовали пожарный гидрант, который оказался рядом в торговом центре «Бигам», — рассказал очевидец происшествия Денис Синотов. — С огнём удалось справится до приезда пожарных.
Загорелась «Газель»
К счастью, в пожаре никто не пострадал. В тот момент, когда загорелась машина, водитель гулял по торговому центру.
— Пожар начался в моторном отсеке «Газели», — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Огнём повредило кабину.
Тем временем, стали известны подробности вчерашнего крупного пожара на лакокрасочном складе в районе Промышленного шоссе. Там погиб 47-летний мужчина.
76.ru: последние новости
Полыхали в пламени: сегодня ночью в Ярославской области сгорели три иномарки Огонь высотой с трёхэтажный дом: после серьёзного пожара будут замерять выброс вредных веществ Ярославцев напугал столб дыма из-за Волги: что горит
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом150
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост344
Чубайс обрадовался, что остался не у дел154
«Кровавые» Гавайи6
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице629
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика Истории
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
00:59
Сосед по палате рассказал о последних часах Марьянова
Шоу-бизнес
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение