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Москвича в день рождения избили, а потом украли у него самокат
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Москвича в день рождения избили, а потом украли у него самокат 

360tv.ru 47 минут назад
Неудачным образом завершился день рождения 29‐летнего москвича. Его избили, а потом украли самокат. Для того, чтобы найти виновников испорченного праздника, мужчина обратился в полицию. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Молодой человек ночью 15 мая позвонил в дежурную часть полиции и рассказал, что неприятный случай произошел накануне вечером. Он вместе с друзьями отдыхал в парке у реки Яуза. В какой-то момент к ребятам присоединились еще трое молодых людей: два Ильи и Максим. Вместе мужчины начали выпивать, когда алкоголь закончился, компания решила пойти за новой порцией в магазин «Пятерочка».
Максим с разрешения именинника взял покататься его самокат Оxelo Town 7. Однако около супермаркета молодые люди разругались. Новые знакомые избили друзей во главе с 29-летним мужчиной за то, что последние плохо разговаривали с троицей.
В какой-то момент Максим уехал на самокате в неизвестном направлении. Позже одному из его товарищей, которые остались там, кто-то позвонил. В результате два Ильи ушли, обещав вернуться. Подождав какое-то время, обманутый владелец Оxelo Town 7 обратился к сотрудникам правоохранительных органов.
Пьяный москвич поджег квартиру вместе с матерью. Трагедия произошла в Отрадном по адресу: улица Каргопольская дом № 12. Пожарные потушили огонь, который успел распространиться на площади в девять квадратных метров. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в помещении только перепуганную 73‐летнюю пенсионерку.
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