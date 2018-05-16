Москвича в день рождения избили, а потом украли у него самокат

Неудачным образом завершился день рождения 29‐летнего москвича. Его избили, а потом украли самокат. Для того, чтобы найти виновников испорченного праздника, мужчина обратился в полицию. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Молодой человек ночью 15 мая позвонил в дежурную часть полиции и рассказал, что неприятный случай произошел накануне вечером. Он вместе с друзьями отдыхал в парке у реки Яуза. В какой-то момент к ребятам присоединились еще трое молодых людей: два Ильи и Максим. Вместе мужчины начали выпивать, когда алкоголь закончился, компания решила пойти за новой порцией в магазин «Пятерочка».

Максим с разрешения именинника взял покататься его самокат Оxelo Town 7. Однако около супермаркета молодые люди разругались. Новые знакомые избили друзей во главе с 29-летним мужчиной за то, что последние плохо разговаривали с троицей.

В какой-то момент Максим уехал на самокате в неизвестном направлении. Позже одному из его товарищей, которые остались там, кто-то позвонил. В результате два Ильи ушли, обещав вернуться. Подождав какое-то время, обманутый владелец Оxelo Town 7 обратился к сотрудникам правоохранительных органов.