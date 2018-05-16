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Спасатели напоминают волгоградцам об опасности тополиного пуха
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Спасатели напоминают волгоградцам об опасности тополиного пуха 

АиФ Волгоград 59 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Сотрудники МЧС напоминают жителям Волгоградской области о пожароопасности тополиного пуха.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, повышенную опасность представляют скопления пуха в гаражах, откуда его особенно трудно убрать, а пролитое автомобильное масло способствует его накоплению и распространению огня в случае возгорания. «К пожару также могут привести незатушенный окурок, спичка или детская шалость», — отметили в МЧС. Скапливаясь у строений, складов, стоянок, во дворах, на тротуарах пух служит хорошей «пищей» для огня. «Поэтому в период цветения тополей нужно особенно внимательно соблюдать правила пожарной безопасности. Единственный способ борьбы с пухом — поливать его из шлангов водой и сметать в кучи и утилизировать», — отметили спасатели.
Во избежание пожара не держите на балконах и лоджиях горючие жидкости и легковоспламеняющиеся материалы. Освободите пути эвакуации, холлы, лестничные клетки от посторонних предметов, не бросайте окурки с окон.
Напомните детям о том, что нельзя поджигать пух ради забавы.
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