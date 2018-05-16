Спасатели напоминают волгоградцам об опасности тополиного пуха

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, повышенную опасность представляют скопления пуха в гаражах, откуда его особенно трудно убрать, а пролитое автомобильное масло способствует его накоплению и распространению огня в случае возгорания. «К пожару также могут привести незатушенный окурок, спичка или детская шалость», — отметили в МЧС. Скапливаясь у строений, складов, стоянок, во дворах, на тротуарах пух служит хорошей «пищей» для огня. «Поэтому в период цветения тополей нужно особенно внимательно соблюдать правила пожарной безопасности. Единственный способ борьбы с пухом — поливать его из шлангов водой и сметать в кучи и утилизировать», — отметили спасатели.

Во избежание пожара не держите на балконах и лоджиях горючие жидкости и легковоспламеняющиеся материалы. Освободите пути эвакуации, холлы, лестничные клетки от посторонних предметов, не бросайте окурки с окон.

Напомните детям о том, что нельзя поджигать пух ради забавы.