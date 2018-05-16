Тренеры из досугового Центра «Преображенец» проводят спортивную работу с жителями

Спортивное лето ждет жителей нашего района.

Для массовых занятий физкультурой и спортом у преображенцев есть солидная спортивная инфраструктура. В районе открыты одиннадцать спортивных площадок, суммарная площадь которых — более одиннадцати тысяч квадратных метров, и 23 тренажерных комплекса. На площадках по графику работают четыре тренера.

Кроме того, в Центре по работе с населением «Преображенец» работают 23 секции, из которых большая часть бесплатная, а также 34 студии и кружка (из них 23 бесплатные). Занятия проходят на четырех площадках центра, распложенных по адресам: ул. 2-я Пугачевская, дом 10, корпус 1, ул. Б. Черкизовская, дом 20, корпус 4, ул. Открытое шоссе, дом 2, корпус 4, ул. Халтуринская, дом 11.