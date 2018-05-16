В Кемерове прошел экологический велопробег «Береги лес от пожаров»

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области , длина маршрута велопробега, который проходил по улицам Ленинского района, составила 2,8 км. В качестве организаторов выступили областной департамент лесного комплекса и кемеровская школа № 92. Безопасность школьников обеспечивали родители и педагоги. Местным жителям раздавали листовки и беседовали на тему профилактики лесных пожаров.

Перед началом велопробега и после его завершения ребята выступили перед кемеровчанами с танцами, стихами на экологические темы и речевками.