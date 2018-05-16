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В Ноябрьске проверяют пожарные гидранты
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В Ноябрьске проверяют пожарные гидранты 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Специалисты «Энерго-Газ-Ноябрьск» и представители объектов совместно с сотрудниками Ноябрьского пожарно-спасательного гарнизона осматривают гидранты и водоемы, которые находятся на обслуживаемых территориях.
Пожарный водоем — один из важных факторов успешной борьбы с огнем. Воды в машине хватает максимум минут на семь, затем нужно подключиться к водоисточнику.
Всего в городе 566 пожарных гидрантов. Два раза в год дежурные караулы Ноябрьского пожарно-спасательного гарнизона проверяют систему наружного противопожарного водоснабжения. Практика показывает, что нарушения из года в год одни и те же: отсутствие подъездов к пожарным водоисточникам, нет указателей. Часто подъезд к гидранту занят припаркованными личными авто.
Проверки проводятся два раза в год, весной и осенью.
По информации из паблика ВК Происшествия Ноябрьск.
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