Прокуратура не нашла у Тулеева земельных участков у озера

Заксобрание Кемеровской области сообщило, что все документы по поводу публикации недостоверных сведений в интернете направлены в СКР . Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» против авторов видеоролика.

Аман Тулеев сложил с себя полномочия главы региона 1 апреля, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». После отставки он был избран спикером областного совета.