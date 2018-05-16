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Прокуратура не нашла у Тулеева земельных участков у озера
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Прокуратура не нашла у Тулеева земельных участков у озера 

Говорит Москва 1 час назад
Так Аман Тулеев отреагировал на заявления Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального о принадлежащих ему домах и земельных участках в селе Мазурово.
Заксобрание Кемеровской области сообщило, что все документы по поводу публикации недостоверных сведений в интернете направлены в СКР. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» против авторов видеоролика.
Аман Тулеев сложил с себя полномочия главы региона 1 апреля, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». После отставки он был избран спикером областного совета.
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