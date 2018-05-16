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В Чайковском районе от искр из трубы воспламенились три дома
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В Чайковском районе от искр из трубы воспламенились три дома 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
Вечером 15 мая поступило сообщение о пожаре в деревянном доме в селе Большой Букор в Чайковском районе Пермского края. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что горят два деревянных дома и уже начинает загораться третий дом.
Существовала угроза распространения на следующий, четвертый дом. Благодаря слаженным действиям пожарных горение было ликвидировано и распространение огня не допущено. В результате пожара сгорели: один дом, частично крыша другого дома и его надворные постройки. Установлено, что житель одного из домов затопил печь в бане, находящейся под одной крышей с надворными постройками, на дымовой трубе бани не был установлен искрогаситель. Вечером был сильный ветер и искры попали на сено, хранящееся во дворе соседнего дома. Огонь быстро распространился. Площадь пожара — 272 кв. метра. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Проверка по пожару продолжается.
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