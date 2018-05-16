Преображенский «Жилищник» создал диспетчерскую службу по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайные ситуации в нашем районе взяты под контроль.

Единая дежурно-диспетчерская служба в Преображенском находится в здании «Жилищника» по адресу: улица Знаменская, д. 23. Она нужна для повседневного управления районными структурами Московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МГСЧС). В состав службы вошли пять подразделений, которые сформированы в жилых комплексах.

Управляет данным направлением специальная районная комиссия, ответственная за предупреждение и ликвидацию опасных ситуаций. Она создана управой района Преображенское. Здесь строго следуют нормам, которые выработали противопожарные службы. Например, управляющие компании ЖКХ заключили договор с профильными организациями по ремонту и обслуживанию систем противопожарной защиты в жилых многоэтажных зданиях. Кроме того, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС управы Преображенки взаимодействует с пожарными частями №15, №18 и №22 и с преображенским звеном МГСЧС.