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Радиостанция «Говорит Москва» и Дмитрий Матвеев предупреждает о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период
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Радиостанция «Говорит Москва» и Дмитрий Матвеев предупреждает о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 

Управа района Арбат города Москвы 24 минуты назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
На радиостанции «Говорит Москва» выступил начальник 6-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Дмитрий Матвеев.
Темой диалога послужили, как злободневные и обсуждаемые вопросы — летний пожароопасный период, сжигание сухой травы, места пикников, так и более приятные и памятные моменты для всего МЧС — это год культуры безопасности, что сделано и какие мероприятия только запланированы.
В начале диалога Дмитрий Валентинович довёл статистику по пожарам до радиослушателей. Только в 2018 году в Центральном округе произошло 175 пожаров, на которых погибло 5 человек, получили травмы 12 и спасено 65 человек. Более половины пожаров происходит в жилом секторе города. Основной причиной пожаров, как и прежде, является человеческий фактор — это неосторожное обращение с огнём.
— С наступлением жаркого летнего периода, существенно увеличивается количество горожан, отдыхающих на природных территориях. При этом зачастую отдельные категории граждан разводят костры, ставят мангалы для приготовления пищи и так далее. В результате открытый огонь используется бесконтрольно, в неприспособленных для этого местах, что может привести к возникновению природного пожара, — отмечает начальник регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Матвеев.
Также Дмитрий Валентинович рассказал о пожарной безопасности в образовательных учреждениях, при проведении мероприятий, посвящённых празднованию последнего звонка и выпускного вечера.
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