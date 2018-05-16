Радиостанция «Говорит Москва» и Дмитрий Матвеев предупреждает о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период

Темой диалога послужили, как злободневные и обсуждаемые вопросы — летний пожароопасный период, сжигание сухой травы, места пикников, так и более приятные и памятные моменты для всего МЧС — это год культуры безопасности, что сделано и какие мероприятия только запланированы.

В начале диалога Дмитрий Валентинович довёл статистику по пожарам до радиослушателей. Только в 2018 году в Центральном округе произошло 175 пожаров, на которых погибло 5 человек, получили травмы 12 и спасено 65 человек. Более половины пожаров происходит в жилом секторе города. Основной причиной пожаров, как и прежде, является человеческий фактор — это неосторожное обращение с огнём.

— С наступлением жаркого летнего периода, существенно увеличивается количество горожан, отдыхающих на природных территориях. При этом зачастую отдельные категории граждан разводят костры, ставят мангалы для приготовления пищи и так далее. В результате открытый огонь используется бесконтрольно, в неприспособленных для этого местах, что может привести к возникновению природного пожара, — отмечает начальник регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Матвеев.

Также Дмитрий Валентинович рассказал о пожарной безопасности в образовательных учреждениях, при проведении мероприятий, посвящённых празднованию последнего звонка и выпускного вечера.