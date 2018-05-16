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Лесовоз сгорел на федеральной трассе
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Лесовоз сгорел на федеральной трассе 

ТВ-МИГ 28 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Происшествие произошло в около четырёх часов на федеральной трассе М7 «Волга». В МЧС сообщили, что рядом с населённым пунктом Сенинские Дворики загорелся лесовоз. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона.
Спустя несколько минут после вызова, спасатели приступили к тушению горящей машины. Ликвидировать пожар удалось за полчаса. Судя по фотографиям, размещённым на сайте регионального МЧС, лесовоз был без груза, поэтому с огнём удалось справиться достаточно быстро. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники, 7 человек.
Что послужило причиной возгорания — предстоит выяснить экспертам. Пострадавших в этом происшествии нет.
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