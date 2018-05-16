В МЧС ЯНАО назвали возможные причины пожара в Муравленко 

В ведомстве сообщают, что возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки, неосторожного обращения с огнем либо занесения открытого источника зажигания.
На место происшествия направлен эксперт испытательной пожарной лаборатории, сообщается на сайте МЧС ЯНАО.
Напомним, пожар в административном здании в Муравленко произошел ночью 13 мая. Возгорание было ликвидировано спустя два часа после вызова пожарных.
В здании были обнаружены тела четверых мужчин, еще один получил ожоги. По факту гибели людей ямальским управлением СКР возбуждено уголовное дело. Пострадавший при пожаре мужчина сейчас находится в больнице. С ним работают психологи..