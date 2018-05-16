Ещё
Челябинцы написали в соцсетях о дыме и сильном запахе гари в ночь на 16 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинцы написали в соцсетях о дыме и сильном запахе гари в ночь на 16 мая 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
По словам жителей Челябинска, запах гари был настолько сильным, что проникал сквозь закрытые окна и даже в квартирах было трудно дышать.
В комментариях в соцсетях жители разных районов поделились своими впечатлениями и опасениями.
«ЧТЗ в дыму, сильный ветер!», — написала Татьяна Тюлькина в сообществе «Наш Челябинск», «Калининский в дыму» — сообщил Вячеслав Фролов, «Ленинский тоже ужас, запах уже квартиру наполняет и даже невозможно открыть окна, страшновато», — поделилась Светлана Ермакова.
«Ленинский, задыхаемся. В квартире стоит дым. Кашляем и глаза слезятся», — написала Екатерина Сашина, «ЧТЗ в дыму, улицу из окна не видно, задувает через закрытые окна, жесть», — сообщила Вероника Щетинская, «В центре ветрище и запах гари», — написал Andrey Loktev.
Напомним, что 15 мая челябинцы написали о сильном дыме от пожара в районе СНТ «Надежда» и опубликовали фотографии.
АиФ: последние новости
Огонь вспыхнул ночью рядом с детским садом в Челябинске Движение на трассе Южного Урала ограничили из-за лесного пожара В Сатке закрыли кинозалы в ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ101
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице470
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост145
Открытие Крымского моста возмутило Европу1200
РФ дала ответ США по Крымскому мосту460
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение