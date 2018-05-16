Челябинцы написали в соцсетях о дыме и сильном запахе гари в ночь на 16 мая

По словам жителей Челябинска, запах гари был настолько сильным, что проникал сквозь закрытые окна и даже в квартирах было трудно дышать.

В комментариях в соцсетях жители разных районов поделились своими впечатлениями и опасениями.

ЧТЗ в дыму, сильный ветер!», — написала Татьяна Тюлькина в сообществе «Наш Челябинск», «Калининский в дыму» — сообщил Вячеслав Фролов, «Ленинский тоже ужас, запах уже квартиру наполняет и даже невозможно открыть окна, страшновато», — поделилась Светлана Ермакова.

«Ленинский, задыхаемся. В квартире стоит дым. Кашляем и глаза слезятся», — написала Екатерина Сашина, «ЧТЗ в дыму, улицу из окна не видно, задувает через закрытые окна, жесть», — сообщила Вероника Щетинская, «В центре ветрище и запах гари», — написал Andrey Loktev.

Напомним, что 15 мая челябинцы написали о сильном дыме от пожара в районе СНТ «Надежда» и опубликовали фотографии.