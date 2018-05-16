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При пожаре в частном доме в Кировской области погибли четыре человека
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При пожаре в частном доме в Кировской области погибли четыре человека 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Тела четырех погибших были обнаружены на месте пожара в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Первомайской в поселке Санчурск поступило в среду в 3:24.
"В результате пожара обгорели стены по всей площади дома, сгорела крыша. Один пострадавший госпитализирован с ожогами 15% тела. Также в сгоревшем доме найдены тела четверых погибших — двух мужчин и двух женщин. Причины возгорания устанавливаются", — рассказали в пресс-службе.
На место происшествия выехали представители следственного комитета, ведется проверка, добавил собеседник агентства.
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