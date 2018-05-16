Суд закрыл «Шоколадницу» и Terranova во Владивостоке

Судебные приставы опечатали бизнес‐центр «Золотой Рог» из‐за нарушений пожарной безопасности в здании. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу приставов.

Судебные приставы проверили здание бизнес-центра «Золотой Рог», в котором располагается кафе «Шоколадница», салон красоты «Пантера» и магазин одежды Terranova. Сотрудники выявили нарушения пожарной безопасности.

По решению суда 15 мая здание закрыли для всех, кроме работников по устранению нарушений. Суд снимет ограничения с бизнес-центра, когда пожарная безопасность будет отвечать нормам.

Кемеровский стадион «Химик» закрыли на 90 дней по решению судебных приставов из‐за грязного воздуха. На территории стадиона обнаружили превышенное содержание в воздухе оксида углерода.