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Суд закрыл «Шоколадницу» и Terranova во Владивостоке
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Суд закрыл «Шоколадницу» и Terranova во Владивостоке 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Судебные приставы опечатали бизнес‐центр «Золотой Рог» из‐за нарушений пожарной безопасности в здании. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу приставов.
Судебные приставы проверили здание бизнес-центра «Золотой Рог», в котором располагается кафе «Шоколадница», салон красоты «Пантера» и магазин одежды Terranova. Сотрудники выявили нарушения пожарной безопасности.
По решению суда 15 мая здание закрыли для всех, кроме работников по устранению нарушений. Суд снимет ограничения с бизнес-центра, когда пожарная безопасность будет отвечать нормам.
Кемеровский стадион «Химик» закрыли на 90 дней по решению судебных приставов из‐за грязного воздуха. На территории стадиона обнаружили превышенное содержание в воздухе оксида углерода.
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