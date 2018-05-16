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Таежные угодья Тулеева не найдены. Навальному грозит дело за клевету
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Таежные угодья Тулеева не найдены. Навальному грозит дело за клевету 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Прокуратура не нашла в тайге имений бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева.
В апреле Алексей Навальный разместил на своем сайте видеоролик, в котором показал якобы госдачу Тулеева. По словам оппозиционера, в таежных угодьях на площади 155,9 тысячи квадратных метров разместились 12 жилых домов и 40 хозпостроек.
Тулеев заявил о недостоверности этих сведений и обратился в прокуратуру с просьбой проверить его финансовое и имущественное положение. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Совета народных депутатов Кемеровской области, в результате проведенной органами прокуратуры проверки установлено, что в собственности Тулеева отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки и озеро в селе Мазурово.
Теперь Навальному грозит уголовное дело по статье о клевете.
Пост губернатора Кемеровской области Аман Тулеев покинул вскоре после страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», пожаре, в котором погибли 60 человек, большинство — дети. Сейчас Тулеев является спикером парламента Кузбасса.
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