Аварию на водопроводе локализовали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . Утечка воды на территории бывшего металлургического комплекса «Ижмаша» на Воткинском шоссе произошла во вторник, 15 мая. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, авария локализована.

15 мая в МУП «Ижводоканал» поступило сообщение от ПО «Центральные электрические сети об утечке воды на территории бывшего металлургического комплекса Ижмаша, расположенного по Воткинскому шоссе, 298, и поступлении воды в Аварийная бригада обнаружила утечкё на водопроводе диаметром 200 мм. Вода затопила кабельные каналы подстанции 110/10 кВ „Прессовая“.

Отмечается, что аварийная труба имеет признаки бесхозяйного объекта и данный водопровод в эксплуатацию Ижводоканалу не передан.

Без водоснабжения остаются ООО „Ижевский-Арсенал“ и Индустриальный парк развития, расположенные по Воткинскому шоссе, 298.