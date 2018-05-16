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Аварию на водопроводе локализовали в Ижевске
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Аварию на водопроводе локализовали в Ижевске 

ИА «Сусанин» 56 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Утечка воды на территории бывшего металлургического комплекса «Ижмаша» на Воткинском шоссе произошла во вторник, 15 мая. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, авария локализована.
15 мая в МУП «Ижводоканал» поступило сообщение от ПО «Центральные электрические сети об утечке воды на территории бывшего металлургического комплекса Ижмаша, расположенного по Воткинскому шоссе, 298, и поступлении воды в  Аварийная бригада обнаружила утечкё на водопроводе диаметром 200 мм. Вода затопила кабельные каналы подстанции 110/10 кВ „Прессовая“.
Отмечается, что аварийная труба имеет признаки бесхозяйного объекта и данный водопровод в эксплуатацию Ижводоканалу не передан.
Без водоснабжения остаются ООО „Ижевский-Арсенал“ и Индустриальный парк развития, расположенные по Воткинскому шоссе, 298.
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