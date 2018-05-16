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Сотрудники МЧС ликвидировали степной пожар в Пластовском районе Челябинской области
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Сотрудники МЧС ликвидировали степной пожар в Пластовском районе Челябинской области 

ТАСС 19 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали степной пожар в Пластовском районе Челябинской области, который действовал несколько дней. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Утром мы совершили облет и подтвердили ликвидацию открытого горения и пожара. На данный момент остались только участки тлеющих остатков леса (пни и деревья) и дым, но сейчас наше подразделение заходит в лес и ликвидирует [очаги тления]. Предварительно до 19 часов сегодняшнего дня работа будет завершена", — сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщал, что нарушений экологических норм из-за лесного пожара в Пластовском районе Челябинской области не зарегистрировано. По данным ежедневной сводки на 15 мая, площадь пожара в районе села Степное составляла 3500 га. В тушении были задействованы порядка 300 человек и 30 единиц техники. Причиной пожара считают неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Из-за ЧП неоднократно вводились ограничения на движение по трассах региона, 14 мая из-за пожара был введен режим ЧС.
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