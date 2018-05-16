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Тюменская область окажет финансовую поддержку трем многодетным семьям
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Тюменская область окажет финансовую поддержку трем многодетным семьям 

Rambler News Service 12 минут назад
Фото: kvobzor.ru
Адресная финансовая помощь будет оказана трем многодетным семьям в Тюменской области по распоряжению губернатора региона Владимира Якушева, пишет NashGorod со ссылкой на местное правительство.
Одна из таких семей, в составе которой пятеро детей и родители, проживает в Тюменском районе. Семья уже построила дом на средства материнского капитала, однако в нем еще нет отопления и электричества. Средства помогут им довести дом до пригодного для жилья состояния.
Похожая ситуация обстоит с домом семьи проживающей в Казанском районе. Там требуется замена крыши и ремонт фундамента. Также в планах многодетной семьи сделать пристрой.
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