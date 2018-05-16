Тюменская область окажет финансовую поддержку трем многодетным семьям

Адресная финансовая помощь будет оказана трем многодетным семьям в Тюменской области по распоряжению губернатора региона Владимира Якушева , пишет NashGorod со ссылкой на местное правительство.

Одна из таких семей, в составе которой пятеро детей и родители, проживает в Тюменском районе. Семья уже построила дом на средства материнского капитала, однако в нем еще нет отопления и электричества. Средства помогут им довести дом до пригодного для жилья состояния.

Похожая ситуация обстоит с домом семьи проживающей в Казанском районе. Там требуется замена крыши и ремонт фундамента. Также в планах многодетной семьи сделать пристрой.