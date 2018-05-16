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После пожара на бывшем ЖБИ-3 в воздухе превышен уровень толуола
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После пожара на бывшем ЖБИ-3 в воздухе превышен уровень толуола 

Казанский Портал 1 час назад
После пожара на территории бывшего ЖБИ-3 в воздухе превышен уровень загрязняющих веществ. В пробах нашли много толуола, ксилола, изобутилового спирта и ацетона. Минэкологии Татарстана начало административное расследование.
Специалисты также взяли пробы почвы. На ней были видны следы некого светлого вещества с запахом растворителя. Образцы отправлены на химический анализ. Результаты будут готовы через несколько дней, сообщает «Татар-информ».
Пожар произошел в понедельник на улице Автосервисная (рядом с Тэцевской). Горели емкости с горючими веществами: толуолом, ацетоном и изобутанолом. Дым был виден из разных районов Казани.
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