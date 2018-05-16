Можно ли сейчас жарить шашлыки на природе в Волгоградской области?

В регионе начал действовать особый противопожарный режим. «Нельзя категорически, поскольку в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, — подчеркнули в МЧС по региону. — Кроме того, на приусадебных участках и сельхозугодьях нельзя сжигать мусор и сухую растительность. Категорически запрещено разводить огонь в лесах. Нельзя пользоваться и переносными мангалами — запрет на их применение действует не только в лесных массивах, но и на берегах водоёмов». Следят за соблюдением правил межведомственные мобильные группы, в состав которых входят сотрудники противопожарной службы МЧС и полиции. Нарушителям противопожарного режима придётся заплатить штраф от 2 до 4 тысяч рублей.