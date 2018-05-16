Ищут, кто начал: пожар, спаливший в Челябинской области 23 садовых участка, вылился в уголовное дело 

По указанию прокуратуры в ГУ МЧС по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту пожара в Кыштыме, который уничтожил 23 садовых участка в СНТ «Восточный». Дознавателю предстоит выяснить, чьё неосторожное обращение с огнём привело к таким последствиям.
— После ликвидации пожара СНТ «Восточный» установлено, что огнем уничтожены садовые дома и другие постройки на 23 участках, — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. — Предварительно установленная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Общий ущерб причиненного материального ущерба превысил 250 тысяч рублей.
Очевидцы рассказывали о 30 пострадавших участках, но по уточнённым данным их оказалось немного меньше. Уголовное дело возбуждено по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Виновному может грозить наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, принудительных работ до года или колонии на тот же срок. Расследование дела находится на контроле в прокуратуре области.
Ситуация с природными пожарами в Челябинской области остаётся крайне сложной. Сегодня, 16 мая, начальник ГУ МЧС региона Юрий Буренко и заместитель губернатора Олег Климов собирают экстренный брифинг по этому поводу.
На Южном Урале горят уже тысячи гектаров. Для тушения пожаров в Пластовском и Красноармейском районах задействовали вертолёт. Челябинск зажат в кольце пожаров. Самые сильные минувшей ночью бушевали в Вавиловце и Кременкуле. Ситуацию усугублял сильный ветер. Горожане со всех районов жаловались на сильный запах гари и задымлённость.