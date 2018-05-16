Ещё
Ищут, кто начал: пожар, спаливший в Челябинской области 23 садовых участка, вылился в уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ищут, кто начал: пожар, спаливший в Челябинской области 23 садовых участка, вылился в уголовное дело 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
По указанию прокуратуры в ГУ МЧС по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту пожара в Кыштыме, который уничтожил 23 садовых участка в СНТ «Восточный». Дознавателю предстоит выяснить, чьё неосторожное обращение с огнём привело к таким последствиям.
— После ликвидации пожара СНТ «Восточный» установлено, что огнем уничтожены садовые дома и другие постройки на 23 участках, — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. — Предварительно установленная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Общий ущерб причиненного материального ущерба превысил 250 тысяч рублей.
Очевидцы рассказывали о 30 пострадавших участках, но по уточнённым данным их оказалось немного меньше. Уголовное дело возбуждено по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Виновному может грозить наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, принудительных работ до года или колонии на тот же срок. Расследование дела находится на контроле в прокуратуре области.
Ситуация с природными пожарами в Челябинской области остаётся крайне сложной. Сегодня, 16 мая, начальник ГУ МЧС региона Юрий Буренко и заместитель губернатора Олег Климов собирают экстренный брифинг по этому поводу.
На Южном Урале горят уже тысячи гектаров. Для тушения пожаров в Пластовском и Красноармейском районах задействовали вертолёт. Челябинск зажат в кольце пожаров. Самые сильные минувшей ночью бушевали в Вавиловце и Кременкуле. Ситуацию усугублял сильный ветер. Горожане со всех районов жаловались на сильный запах гари и задымлённость.
74.ru: последние новости
«Это просто ад»: ночное небо над Челябинском окрасилось языками пламени «Реветь охота»: в Челябинской области сгорели 30 садовых домиков и тысячи гектаров леса Улица в чёрном дыму: возле суда в Челябинске вспыхнул пожар
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ104
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице472
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост151
Открытие Крымского моста возмутило Европу1200
На могиле «дятловца» зафиксирован высокий уровень радиации4
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение